Aggressione su bus a Trani, coinvolti autista e un minorenne, indaga polizia

TRANI, 19 MAG - Una discussione a bordo di un bus di linea a Trani tra l'autista e un passeggero 15enne si è trasformata in una aggressione i cui contorni sono ancora da chiarire. È quanto accaduto nella tarda mattinata di ieri. L'autista del bus avrebbe più volte rimproverato un passeggero minorenne per atteggiamenti poco civili adottati sul mezzo. Ne sarebbe nata una lite e i due dalle parole sarebbero passati alle mani, provocandosi vicendevolmente lesioni. La polizia, che indaga sull'accaduto, sta ricostruendo l'episodio per accertare chi abbia colpito l'altro.