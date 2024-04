Aggressione per una dottoressa in pronto soccorso a Biella

BIELLA, 08 APR - Dopo l'ennesima aggressione a un medico in pronto soccorso, l'Ordine dei medici di Biella ha chiesto un incontro al Prefetto. "L'ordine riceve segnalazioni ormai troppo frequenti di episodi di violenza sui sanitari durante lo svolgimento del proprio lavoro - spiega il presidente, Franco Ferrero -. Di pochi giorni fa è la notizia dell'aggressione di una dottoressa. Chiamata per una consulenza in pronto soccorso è stata aggredita da un paziente e ha riportato, cadendo, un trauma cranico". L'ordine continua a ricevere segnalazioni di violenze verbali, intimidazioni, ingiurie, danni a cose per poi giungere all'aggressione vera e propria di molti sanitari del Pronto soccorso, della guardia medica, dei reparti, dei medici di famiglia. "Sarebbe opportuno che questi eventi non venissero sottovalutati e si mettessero in atto tutte quelle iniziative idonee a prevenirli e a contenerli - scrive ancora Ferrero -. Chiederemo un incontro al Prefetto per la valutazione del fenomeno, coinvolgeremo la Federazione nazionale, saremo a fianco di tutti i colleghi, non solo a parole o con inutili mozioni di solidarietà".