Aggressione omofoba in centro a Roma, denunciati tre 17enni

ROMA, 04 DIC - Tre ragazzi romani, di 17 anni, gravemente indiziati di essere gli autori della brutale aggressione omofoba avvenuta nella notte tra sabato 13 e domenica 4 settembre scorsi di cui fu vittima un giovane di 25 anni, nel centro di Roma , sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di piazza Farnese. L'accusa ipotizzata è di lesioni personali aggravate dalla finalità della discriminazione omofoba. Le indagini erano partite a seguito della denuncia della vittima, all'indomani dell'aggressione. Il 25enne aveva raccontato che mentre si stava incamminando da solo verso casa era stato avvicinato da un gruppetto di ragazzi. Uno di loro , dopo avergli spezzato il ventaglio, lo aveva spintonato, gli aveva sputato sul viso, e successivamente gli aveva sferrato diversi pugni violenti sul volto. Dopo pochi secondi era stato colpito da altri due ragazzi sopraggiunti, che lo avevano fatto cadere a terra. Un'aggressione accompagnata da parole offensive a carattere omofobo. Passanti avevano soccorso il giovane e chiamato il 112 . All'ospedale di Santo Spirito al 25enne vennero diagnosticati varie lesioni facciali, con una prognosi di 20 giorni.