Aggressione in discoteca, grave ragazzo di 25 anni

GENOVA, 17 GIU - Violenta aggressione la notte scorsa in una nota discoteca di Sestri Levante (Genova). Un ragazzo di 25 anni è stato picchiato a sangue da un gruppo di giovani. E' successo poco dopo le 3 del mattino. Il giovane è stato soccorso dai militi della Croce Verde e dai sanitari del 118 che constatata la gravità degli ematomi al capo l'hanno trasferito in codice rosso al San Martino di Genova. Sul posto i carabinieri di Sestri Levante per identificare gli autori dell'aggressione.