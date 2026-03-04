Aggressione del branco a Catania, ordinanza per sei minorenni

CATANIA, 04 MAR - La polizia ha eseguito un'ordinanza cautelare del Gip del Tribunale per i minorenni di Catania nei confronti di sei ragazzi indagati per lesioni personali pluriaggravate per futili motivi, con uso di un tirapugni. Al centro del provvedimento l'aggressione, la notte del 3 gennaio 2026, da parte di un gruppo di minorenni che, seguendo la tipica logica del branco, aveva individuato e aggredito con violenza due coetanei nei pressi della centralissima piazza Stesicoro a Catania, zona abitualmente frequentata da giovanissimi. Le due vittime hanno riportato lesioni guaribili rispettivamente in 41 e 10 giorni. Una di loro ha subito la frattura della zona orbitaria e lacerazioni alla retina, con rischio di danni permanenti alla vista, rendendo necessari delicati interventi chirurgici. Le indagini dell'operazione 'Branco' della squadra mobile della Questura, che si sono avvalse di testimonianze, analisi di immagini e video e monitoraggio comparativo dei social, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di sei degli otto indagati complessivi, tutti incensurati. Dopo l'interrogatorio preventivo, quattro di loro sono stati collocati in comunità e due sottoposti alla permanenza in casa. Contemporaneamente il Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, a seguito di istruttoria curata dalla plizia anticrimine, ha emesso dei 'Daspo Willy' nei confronti di tutti gli otto indagati e un ammonimento nei confronti di minorenne che ha meno di 14 anni, e quindi non imputabile, che aveva utilizzato il tirapugni durante l'aggressione.