'Aggressione all'ambulanza', chiesta l'archiviazione per Vildoza e la moglie

BOLOGNA, 25 MAR - La Procura di Bologna, con la pm Federica Messina, ha chiesto l'archiviazione dell'indagine su Luca Vildoza, playmaker della Virtus Bologna, e sulla moglie Milika Tasic, accusati di lesioni in relazione a un episodio avvenuto la sera del 15 ottobre scorso sui viali di circonvallazione, che ha visto protagonista un'operatrice di un'ambulanza della Croce Rossa. La richiesta arriva dopo la notifica, oltre un mese fa, dell'avviso di chiusura indagine che aveva concesso ai difensori, gli avvocati Giulia Maria Bellipario e Mattia Grassani, di presentare memorie e produrre documenti. "Attendiamo di leggere il provvedimento, ma siamo contenti che la verità sia emersa", commenta l'avvocato Bellipario. La vicenda risale alla sera del 15 ottobre scorso, quando, dopo una partita della Virtus, scoppiò una lite molto accesa tra i coniugi e il personale di un'ambulanza intervenuta in zona, sui viali di circonvallazione. L'operatrice sanitaria aveva presentato denuncia e i due erano stati arrestati dalla polizia, ma rimessi in libertà poco dopo, con la Procura che aveva rinunciato al processo per direttissima. Il 13 gennaio il gip non aveva convalidato l'arresto, ritenendo insussistenti i presupposti della flagranza o della quasi flagranza e rilevando l'assenza, al momento dell'intervento, di riscontri oggettivi immediati alle dichiarazioni della persona offesa. Ora la persona offesa, l'operatrice della Croce Rossa, potrà opporsi alla richiesta della Procura.