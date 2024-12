Aggressione al Pronto soccorso, feriti 4 poliziotti e infermiera

BUSTO ARSIZIO, 22 DIC - Quattro poliziotti e un'infermiera feriti e danni nell'area triage. E' il bilancio della violenta aggressione andata in scena al Pronto Soccorso dell'ospedale di Busto Arsizio (Varese). La situazione è precipitata poco prima delle 3. Due volanti del commissariato di Busto Arsizio sono accorse rispondendo a una chiamata arrivata al 112 dalla struttura di cura cittadina. Qui un uomo e una donna, entrambi noti alle forze di polizia e con problemi di tossicodipendenza, si stavano picchiando tra loro insultando il personale sanitario. Evidentemente fuori controllo, i due, alla vista dei poliziotti, si sono coalizzati contro le divise aggredendo gli agenti e danneggiando gli arredi dell'area del Pronto soccorso. Mentre i poliziotti cercavano di contenerli, in ospedale è arrivata un'ambulanza con a bordo un cittadino magrebino. L'uomo, sceso dall'ambulanza in stato di agitazione, ha a sua volta aggredito i poliziotti. Gli agenti, tutti rimasti contusi nel parapiglia, hanno dovuto ammanettare i tre per riuscire a placarli. A quel punto, non paga, la donna ha aggredito verbalmente un'infermiera per poi colpirla con una forte testata. Per lei, che si è rivelata la più violenta del trio, è scattato l'arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale d'intesa con il pubblico ministero.