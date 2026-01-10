Aggressione a sedicenne a Lucca, denunciati 7 giovani

LUCCA, 10 GEN - La Polizia di Lucca ha individuato e deferito all'autorità giudiziaria i presunti autori di un'aggressione avvenuta nel centro storico della città toscana nella tarda serata del 14 dicembre scorso ai danni di un sedicenne. I denunciati sono sette giovani, tutti maggiorenni, di pochissimi anni più grandi della vittima. Secondo quanto spiegato dalla Questura in una nota, il sedicenne, mentre stava uscendo da un noto bar frequentato fino alle ore più tarde in via San Giorgio, strada luogo di ritrovo dei più giovani durante il fine settimana, era stato aggredito dal gruppo di sette ragazzi uno quali gli aveva sferrato un pugno al volto, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Nei giorni successivi, gli agenti della squadra mobile lucchese hanno dato avvio alle indagini per rintracciare i giovani aggressori, anche acquisendo informazioni chi era presente la sera dei fatti. All'esito delle prime informazioni acquisite, lunedì scorso "gli investigatori hanno eseguito delle attività di polizia giudiziaria a carico dei responsabili, procedendo altresì alla loro identificazione formale. "Le attività svolte, coordinate dalla Procura di Lucca, hanno permesso di acquisire tracce digitali lasciate sui social e sui cellulari in uso ai sospettati, e la disponibilità nei rispettivi domicili dell'abbigliamento da loro indossato la sera dei fatti". Da quanto appreso al momento non risulterebbe un movente particolare per l'aggressione.