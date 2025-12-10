Giornale di Brescia
Aggressione a giornalista, condannati a un anno quattro militanti di CasaPound Torino

TORINO, 10 DIC - Sono stati condannati a un anno di carcere per lesioni aggravate i quattro militanti di CasaPound Torino accusati dell'aggressione al giornalista de La Stampa Andrea Joly. I fatti erano avvenuti la sera del 20 luglio 2024 davanti al circolo Asso di Bastoni, in via Cellini, sede torinese del movimento, dove era in corso una festa. Joly stava filmando quanto accadeva in strada, tra fuochi d'artificio e torce accese, quando i militanti si erano avvicinati chiedendo perché riprendesse e chi fosse. Poi era partita l'aggressione, documentata anche da filmati, compreso uno registrato dal cronista. Il Tribunale ha disposto anche il risarcimento in favore della vittima, dell'Ordine dei giornalisti e della Federazione Nazionale Stampa Italiana. La difesa dei militanti di CasaPound ha annunciato che ricorrerà in Appello.

