Aggressione a colpi di pistola a Bologna, grave un 36enne

BOLOGNA, 13 NOV - Un 36enne di origine pachistana è stato ferito gravemente con tre colpi di pistola, in un agguato avvenuto ieri sera, poco prima delle 20, davanti a un minimarket in via Faccini, zona Navile a Bologna. A quanto si apprende, è stato raggiunto da tre colpi: uno in pieno viso, uno all'inguine e l'ultimo a una gamba. A sparare sarebbe stato un uomo che subito dopo l'aggressione è fuggito. Residenti e commercianti della via hanno dato l'allarme e in breve sono arrivati 118 e polizia. Il 36enne è stato portato all'ospedale Maggiore con il codice di massima gravità, mentre gli investigatori hanno eseguito i rilievi sul posto e avviato indagini per chiarire i contorni del tentato omicidio e identificare l'autore.

BOLOGNA

