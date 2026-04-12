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Aggredito in centro a Barletta, muore 49enne. Fermato un uomo

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- BARLETTA, 12 APR - Un uomo di 49 anni, Jacopo Musti, è morto dopo essere stato aggredito due giorni fa, con violenza a Barletta. Il presunto autore del delitto è stato rintracciato e sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio. Secondo quanto si apprende, l'episodio risale alla notte tra venerdì e sabato scorsi quando il 49enne, arrivato in Puglia quasi sei mesi fa e senza fissa dimora, sarebbe stato picchiato nel corso di un violento litigio con un suo coetaneo, avvenuto in pieno centro cittadino. L'uomo, soccorso dal personale del 118, ha riportato un grave trauma cranico che ha comportato il ricovero nell'ospedale Dimiccoli di Barletta dove è morto alcune ore dopo. Il movente del delitto sarebbe da ricercare nei rapporti personali tra la vittima e il suo presunto assassino che l'avrebbe aggredita a mani nude. Sull'accaduto indagano i carabinieri che hanno rintracciato e sottoposto a fermo l'indagato.

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