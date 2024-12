Aggredito e ucciso a Treviso, convalidati arresti due indagati

TREVISO, 24 DIC - Sono stati convalidati dal Gip di Treviso gli arresti dei due maggiorenni verso i quali la magistratura aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'omicidio di Francesco Favaretto, il 22enne ucciso in un'aggressione nel centro di Treviso il 12 dicembre scorso. Per i due, un 18enne e un 19enne, è stata confermata la detenzione in carcere, mentre per il terzo arrestato, un minorenne, le decisioni sono rimandate agli organi giudiziari competenti di Venezia. Uno dei due arrestati si è dichiarato estraneo ai fatti; il suo difensore ha chiesto la misura degli arresti domiciliari, sulla base anche di documentazione video che potrebbe attestare come il giovane si sia allontanato prima che la vittima fosse raggiunta dai fendenti mortali, con un coltello e un coccio di bottiglia, che ne hanno provocato il decesso, dieci giorni giorni dopo il ricovero in terapia intensiva. Le persone coinvolte nell'inchiesta sono una decina, sei dei quali minorenni.