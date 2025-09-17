Giornale di Brescia
'Aggredito e picchiato in centro a Roma perché gay'

Il sit in contro l’omofobia ‘’Bacio chi mi pare’’ promosso dopo l’aggressione ad una coppia gay, Stazione Valle Aurelia, Roma 28 marzo 2021. ANSA/FABIO FRUSTACI
ROMA, 17 SET - I carabinieri stanno indagando sulla vicenda di un 25enne che ha denunciato di essere rimasto vittima di un'aggressione omofoba nei giorni scorsi al centro di Roma. La denuncia è stata presentata ai militari della stazione Prati lo scorso 14 settembre. In particolare - secondo quanto riferiscono La Repubblica, il Corriere della Sera, Il Messaggero e La Stampa - il giovane ha raccontato di essere stato prima bersaglio di offese omofobe e successivamente colpito al volto con un pugno. L'aggressione sarebbe avvenuta in corso Vittorio, al centro di Roma. Trasportato in ospedale, e' stato dimesso con venti giorni di prognosi.

ROMA

