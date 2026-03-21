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Aggredito e accoltellato nel Vibonese, grave un 36enne

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SORIANO CALABRO, 21 MAR - Un 36enne è stato ferito a coltellate nel pomeriggio a Soriano Calabro, nelle Preserre vibonesi. L'uomo, residente nel vicino comune di Sorianello, è stato colpito al torace ed al collo. La dinamica del fatto è ancora da chiarire. Il ferito è stato soccorso da alcune persone presenti. Quindi è stato trasportato all'ospedale di Vibo Valentia. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e risalire al movente del tentato omicidio. Le forze dell'ordine sono alla ricerca dell'autore del gesto che si è dato alla fuga subito dopo l'aggressione e dell'arma. Gli investigatori stanno verificando ogni pista, compresa quella che potrebbe collegare l'episodio a vecchi contrasti. Al riguardo sono stati sentiti alcuni familiari del ferito.

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