Aggredito a Treviso Luigi Bacialli, direttore Tg Medianordest

TREVISO, 19 DIC - Il direttore dei telegiornali dell'editrice Medianordest, il giornalista Luigi Bacialli, 71 anni, è stato portato in pronto soccorso all'ospedale di Treviso per accertamenti dopo essere stato aggredito da uno sconosciuto per strada. Secondo quanto appreso dall'ANSA, Bacialli sarebbe stato aggredito poco distante da casa mentre si trovava a passeggio, nel centro storico di Treviso. Avrebbe riportato ferite alla testa in fase di valutazione al Pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello. Sui motivi dell'aggressione subita e sulla identità dell'aggressore, dileguatosi dopo l'episodio, si stanno occupando gli investigatori della questura di Treviso.

