Aggredito a coltellate a Modena muore in ospedale

Auto (o anche Gazzelle) del Nucleo Radiomobile dei Carbinieri nella sede del comando del Torrino, Roma, 12 Agosto 2025. ANSA/GIUSEPPE LAMI Sono circa 100 gli equipaggi che quotidianamente 24 ore su 24 intevengono sul territorio della capitale.
MODENA, 05 OTT - Omicidio nella notte a Modena. Intorno all'una in via Roncaglia un tunisino è stato aggredito con un'arma da taglio, un coltello o forse un machete, all'interno dell'alloggio, poi la lite è continuata all'esterno, in strada. Ferito, il giovane è stato soccorso, portato dal 118 all'ospedale di Baggiovara dove in seguito è deceduto. Ci sarebbero testimoni in strada e uno avrebbe visto fuggire l'aggressore. I carabinieri sono sulle tracce dell'omicida, forse un connazionale. Ancora da ricostruire con precisione la dinamica e il contesto del delitto.

