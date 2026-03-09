Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Aggredita in casa dai suoi cani, grave una donna

AA

CORMONS, 09 MAR - Una donna, di 49 anni, è stata aggredita, intorno alle 12 di oggi, nella sua abitazione di Cormons (Gorizia), da almeno uno dei suoi due cani. La donna è stata morsa in modo violento all'avambraccio sinistro, alla mano destra e a una gamba, riportando ferite gravi. Accorsi e vista la situazione, i soccorritori hanno disposto il trasferimento della donna in elicottero, in codice rosso, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Nella casa erano presenti un pitbull e un american staffordshire terrier: non è ancora chiaro quale dei due l'abbia aggredita - o se siano stati entrambi - né cosa abbia scatenato l'aggressione. L'allarme è stato lanciato da una vicina che, sentendo lamenti provenire dall'abitazione, ha chiamato i carabinieri. I militari hanno trovato la porta aperta e la donna in stato di semi incoscienza, già con una forte perdita di sangue. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e personale del 118 inviato dalla centrale operativa Sores Fvg. I due cani sono stati messi in sicurezza dal cinovigile e trasferiti in apposite gabbie. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica: fondamentale sarà la testimonianza della stessa donna.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CORMONS

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario