Aggredita e violentata nel Cesenate, arrestato un 26enne

BOLOGNA, 06 DIC - Aggredita e violentata mentre stava correndo in un'area isolata: è questa l'accusa rivolta a un uomo di 26 anni che è stato arrestato a San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) con l'accusa di violenza sessuale aggravata e lesioni personali. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Cesenatico, i fatti sarebbero avvenuti ieri mattina, quando lungo un sentiero ciclo-pedonale la donna stava correndo. Lì è stata aggredita da una persona nascosta nella vegetazione, che l'avrebbe prima immobilizzata poi, dopo averla trascinata in un'area appartata, costretta a subire abusi. La donna è stata soccorsa e immediatamente sono partite le indagini dei carabinieri, chiamati dalla stessa vittima dopo la fuga dell'uomo. Grazie alla precisa descrizione (il presunto aggressore aveva anche una ferita a una mano per via della resistenza opposta dalla vittima) i carabinieri, con numerose pattuglie e il supporto dell'elicottero, hanno rapidamente individuato l' aggressore che stavano cercando, in un capanno poco distante. Il giovane, un 26enne del Gambia, è stato arrestato e adesso, su disposizione della Procura di Forlì, si trova in carcere.

