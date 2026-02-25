Aggredita a colpi di mannaia dal suocero in strada, grave una donna

ROMA, 25 FEB - Una donna di 41 anni è stata aggredita con una mannaia dal suocero in strada alla periferia di Roma. È accaduto stamattina in via di Bravetta. A quanto ricostruito dai carabinieri, la donna aveva appena lasciato i figli a scuola quando ha incrociato il suocero ottantacinquenne in strada che l'ha colpita. È stata trasportata in ospedale in codice rosso. A fermare l'anziano, un carabiniere libero dal servizio. L'uomo, 85 anni, è stato arrestato dai carabinieri per tentato femminicidio. A quanto ricostruito, l'agguato sarebbe scattato perché l'anziano non voleva che la nuora si separasse dal figlio. La donna è stata colpita una decina di volte alla testa e a una mano. E' stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato ferite alla testa e alla mano.