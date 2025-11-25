Giornale di Brescia
Aggredisce sorella per eredità, arrestato per tentato omicidio

TORINO, 25 NOV - Un uomo di 60 anni, originario della provincia di Foggia, è stato arrestato dai carabinieri a Pinerolo (Torino) con l'accusa di tentato omicidio dopo avere aggredito la sorella al termine di una lite per questioni ereditarie. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16.30 in piazza San Donato, nell'abitazione della vittima, una donna di 63 anni.Secondo la ricostruzione, l'uomo avrebbe colpito ripetutamente la sorella con pugni al volto. L'aggressione è terminata solo grazie all'intervento di una vicina, che dopo avere sentito le urla ha chiamato i carabinieri e prestato i primi soccorsi.Il 60enne è fuggito prima dell'arrivo della pattuglia, ma è stato rintracciato poco dopo vicino alla sua abitazione a Castagnole Piemonte dai carabinieri di Vigone e None, sempre nel Torinese. La donna è stata trasportata all'ospedale di Pinerolo e non è in pericolo di vita. L'uomo è stato portato in carcere a Torino, alla casa circondariale Lorusso e Cutugno.

Argomenti
TORINO

