Aggredisce personale sanitario in pronto soccorso Bari, arrestato 41enne

BARI, 09 MAR - I carabinieri di Bari hanno arrestato un 41enne ritenuto responsabile di lesioni a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio. Secondo quanto ricostruito, ieri sera l'uomo avrebbe aggredito il personale sanitario del pronto soccorso del Policlinico di Bari che stava prestando assistenza a una sua parente. Le circostanze, come spiegano i militari in una nota, sono state ricostruite anche attraverso gli impianti di videosorveglianza presenti sul posto.