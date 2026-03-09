Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Aggredisce personale sanitario in pronto soccorso Bari, arrestato 41enne

AA

BARI, 09 MAR - I carabinieri di Bari hanno arrestato un 41enne ritenuto responsabile di lesioni a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio. Secondo quanto ricostruito, ieri sera l'uomo avrebbe aggredito il personale sanitario del pronto soccorso del Policlinico di Bari che stava prestando assistenza a una sua parente. Le circostanze, come spiegano i militari in una nota, sono state ricostruite anche attraverso gli impianti di videosorveglianza presenti sul posto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BARI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario