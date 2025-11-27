Aggredisce personale ospedale Bari, una 50enne ai domiciliari

BARI, 27 NOV - Una donna di 50 anni è stata arrestata a Bari dagli agenti della polizia di Stato per lesioni personali, minacce gravi e interruzione pubblico servizio: avrebbe aggredito il personale sanitario e medico del reparto di pediatrico dell'ospedale San Paolo che si trova alla periferia del capoluogo pugliese. L'episodio risale allo scorso 24 novembre. Ad allertare i poliziotti sono stati medici e infermieri del Pronto soccorso che segnalavano disordini nelle stanze e negli ambulatori della Pediatrica. Secondo quanto ricostruito, la 50enne avrebbe preteso celerità nel consulto medico per la nipote così, avrebbe iniziato a minacciare il personale pretendendo l'accesso immediato all'ambulatorio, nonostante la presenza di altri pazienti. Per essere più convincente avrebbe ostacolato il lavoro di una infermiera con l'aiuto della figlia nonché mamma della piccola paziente, e tentato di afferrare il monitor del Pc promettendo di lanciarlo contro il medico. A tentare di riportare la calma, è stata un'altra infermiera che però è stata aggredita dall'indagata. Bloccata dai poliziotti, la 50enne ora si trova agli arresti domiciliari.