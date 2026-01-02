Giornale di Brescia
Aggredisce la moglie e si chiude in casa, la figlia chiama la polizia

PAVIA, 02 GEN - Ha aggredito la moglie e si è chiuso in casa, con la porta sbarrata. La figlia, preoccupata, ha chiamato la polizia. L'uomo, 61 anni di nazionalità filippina, è stato arrestato. Il fatto è accaduto a Vigevano (Pavia) nella notte di Capodanno: a darne notizia è stata, stasera, la Questura di Pavia. Non è la prima volta che il 61enne si è reso protagonista di maltrattamenti nei confronti della consorte. Una volta entrati nell'abitazione, gli agenti hanno dovuto muoversi nel buio più assoluto: l'uomo aveva staccato la corrente. Arrivati in camera da letto, l'hanno visto impugnare minacciosamente un machete e una pistola (che poi si è rivelata a salve): la moglie era in un'altra stanza, ferita e in stato di shock. La donna è stata accompagnata in ospedale. Il marito è stato bloccato dai poliziotti e trasferito in carcere.

Argomenti
PAVIA

