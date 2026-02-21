Giornale di Brescia
Aggredisce la madre durante una lite e poi scappa, ricerche in mare

CIVITANOVA MARCHE, 21 FEB - Un giovane di circa 20 anni ha aggredito brutalmente a pugni la madre durante un lite in casa a Pollenza (Macerata) e poi è scappato verso la costa a Civitanova Marche dove è stato visto l'ultima volta nella zona del porto. L'aggressione è avvenuta nella tarda serata di ieri quando il padre del ragazzo e marito della donna ferita ha trovato la moglie esanime e ferita al volto: è stata poi trasferita in gravi condizioni all'ospedale di Macerata dove è mantenuta in stato di sedazione. Dopo l'aggressione, il giovane si è allontanato, dirigendosi verso il porto di Civitanova Marche dove è stata trovata la sua auto: i filmati di videosorveglianza mostrano il ragazzo che finisce in acqua. Da alcune ore lo stanno cercando i vigili del fuoco, anche con la squadra dei sub, la Guardia Costiera, polizia e carabinieri. La squadra di Civitanova Marche sta operando nell'area portuale, in prossimità del molo sud, con il supporto dei sommozzatori giunti da Teramo e con droni del nucleo Sapr (sistemi aeromobili pilotaggio remoto). Le ricerche sono tuttora in corso. Sul posto, oltre a polizia e carabinieri, c'è personale del soccorso sanitario.

