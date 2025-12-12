Giornale di Brescia
Aggredisce i soccorritori del 118, arrestato per rapina aggravata

TORINO, 12 DIC - Ha aggredito gli operatori del 118 che gli stavano prestando soccorso ed è stato arrestato dalla polizia. È accaduto nei giorni scorsi a Torino, nei pressi del Campus universitario Einaudi, dove un uomo di 38 anni, di origini algerine, è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata ai danni di personale sanitario nell'esercizio delle funzioni. Gli agenti del commissariato Barriera Milano erano intervenuti dopo la segnalazione di un'aggressione a un'ambulanza, chiamata da alcuni passanti per soccorrere un uomo in evidente stato di ebbrezza. Dopo le prime cure, l'uomo era stato fatto salire sul mezzo per il trasporto in ospedale, ma è improvvisamente diventato violento, minacciando e colpendo i sanitari. Uno degli operatori ha riportato una contusione a un dito. Durante l'aggressione, il 38enne si è impossessato degli occhiali da sole di un soccorritore ed è sceso dall'ambulanza tentando di allontanarsi, ma è stato subito bloccato dagli agenti, allertati dalla centrale operativa del 118. Gli occhiali sono stati recuperati e restituiti al proprietario. La Procura di Torino ha chiesto e ottenuto la convalida dell'arresto.

TORINO

