Aggredisce con un coltello la compagna davanti al figlio di 10 anni

ROMA, 08 FEB - Ancora un grave episodio di maltrattamenti in famiglia, ancora un episodio di violenza contro una donna. A Roma, nel quartiere Primavalle, un uomo di 62 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di aver aggredito e minacciato la compagna con un coltello davanti al figlio di dieci anni. I fatti sono avvenuti nella notte, intorno alle 3.30, all'interno dell'abitazione della coppia. A lanciare l'allarme alcuni vicini di casa, svegliati dalle urla disperate della donna. Preoccupati per quanto stava accadendo, hanno contattato il 112 chiedendo l'intervento immediato dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. All'arrivo dei militari, la donna appariva visibilmente scossa e impaurita. Aveva graffi evidenti su collo e braccia e indossava abiti e scarpe danneggiati da tagli compatibili con l'uso di un'arma da taglio. La vittima ha quindi indicato ai Carabinieri il coltello con cui sarebbe stata aggredita e minacciata dal compagno. Coltello successivamente sequestrato. L'aggressione si sarebbe consumata sotto gli occhi del figlio minorenne, rimasto terrorizzato dalla violenza del padre nei confronti della madre. L'uomo, un 62enne romano già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti. La donna ha raccontato che non si trattava del primo episodio di violenza: in passato lo aveva già denunciato quattro volte. Ma era tornata a convivere con lui dopo le continue promesse di cambiamento, mai mantenute. Alla luce della gravità dei fatti, i Carabinieri hanno proceduto all'arresto dell'uomo per maltrattamenti contro familiari. Il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto disponendo la custodia cautelare nel carcere di Regina Coeli. Mamma e figlio sono stati invece trasferiti in una struttura protetta, al sicuro da ulteriori pericoli. Un intervento tempestivo che ha evitato conseguenze ancora più drammatiche.