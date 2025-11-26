Aggredisce compagna con gravi disabilità, arrestato 48enne

BARI, 26 NOV - La scorsa notte è stato arrestato in flagranza dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia un agricoltore 48enne di Matino (Lecce). L'uomo, secondo quanto accertato dai militari, avrebbe più volte aggredito la sua compagna, poco più giovane di lui, con gravi disabilità in seguito a un incidente stradale. A chiamare i carabinieri, che sono subito intervenuti a casa della coppia, è stata la stessa vittima in seguito all'ennesimo episodio di violenza che stava subendo al culmine di una lite per futili motivi. La donna, in evidente stato di agitazione, ha riferito ai militari di essere da tempo vittima di ripetuti episodi caratterizzati da minacce verbali e aggressioni fisiche, spesso aggravati dall'abuso di alcol da parte dell'uomo. I militari hanno potuto constatare nel corso del loro intervento l'aggressività dell'indagato, un comportamento che li ha spinti a porre immediatamente in sicurezza la vittima e procedere all'arresto dell'uomo. Il 48enne è stato arrestato e portato in carcere a Lecce. Il caso è all'attenzione della locale procura.