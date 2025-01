Aggredirono troupe Mediaset, avvisi orali a 33enne e a minore

LAMEZIA TERME, 22 GEN - Aggredirono i componenti di una troupe di Mediaset impegnata a realizzare un servizio e alcuni poliziotti che li accompagnavano in un quartiere di Lamezia Terme. Gli agenti del Commissariato di Ps di Lamezia Terme hanno notificato due avvisi orali emessi dal Questore di Catanzaro Giuseppe Linares nei confronti di un uomo di 33 anni, con precedenti di polizia, e di un ragazzo di 17 anni, incensurato, entrambi lametini. I due sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. La misura di prevenzione è stata adottata dopo gli accertamenti condotti a seguito dei fatti verificatisi nel novembre scorso durante il servizio giornalistico che Mediaset stava realizzando in città. Mentre si svolgevano riprese video ed interviste, infatti, alcuni abitanti del quartiere scesi in strada hanno inveito contro i video-operatori, giornalista e gli agenti del Commissariato presenti in ausilio per tutela della troupe televisiva. In pochi attimi la concitazione è cresciuta fino ad arrivare all'aggressione fisica con spintonamenti e schiaffi nei confronti dei poliziotti. Nell'immediatezza poi gli agenti hanno messo in sicurezza la troupe televisiva e si sono allontanati dal luogo degli accadimenti.