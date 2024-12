Aggredì ragazzo con una coltellata al volto, arrestato un 18enne

CHIETI, 16 DIC - I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Ortona, al termine di indagini coordinate dalla Procura dei Minori di L'Aquila, hanno eseguito un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di un 18enne residente a Casalbordino, gravemente indiziato di tentato omicidio in concorso e di porto abusivo di arma bianca. Il giovane, oggi maggiorenne, ma al momento dei fatti minorenne, la sera del 27 ottobre scorso a Casalbordino, in concorso con altre due persone maggiorenni, per motivi futili e pretestuosi, si era reso responsabile di una brutale aggressione nei confronti di un 22enne del posto, culminata con una coltellata sul volto potenzialmente letale poiché terminata a pochi millimetri dalla gola; aggressione continuata con calci e pugni quando la vittima era a terra ferito e dolorante. Per il pm titolare delle indagini, il giovane ha compiuto atti diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del 22enne, al quale ha causato lesioni personali dalle quali deriva uno sfregio permanente al viso e il parziale distacco del lobo auricolare sinistro. Il 18enne è recluso nell'Istituto Penale per Minorenni 'Casal del Marmo' in Roma. Nel 2025 dinanzi al Tribunale di Vasto compariranno gli altri due indagati maggiorenni, che quella notte parteciparono al pestaggio.