Aggredì bimbo in parco a Roma, lupa accolta in Abruzzo

CIVITELLA ALFEDENA, 27 SET - La giovane lupa che aveva aggredito un minore di dieci anni a Roma, è stata trasferita a Civitella Alfedena, in un'area recintata del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise. L'aggressione è avvenuta nel Parco delle Sabine lo scorso 10 settembre. L'esemplare è stato bloccato da una squadra specializzata nella telenarcosi, ovvero l'anestesia a distanza, per poi essere rilasciato nella sede del Parco che si è offerto di accogliere e gestire l'animale. Le operazioni di rilascio e trasferimento sono andate a buon fine. "La giovane lupa è in buone condizioni ed è stata accolta nei nostri spazi"- confermano dal Pnalm.