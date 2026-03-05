Agevolava traffico internazionale droga, commissariata società portuale

CATANIA, 05 MAR - Non sarebbe rimasta "estranea al contesto criminale" ma si è "inserita anche attraverso l'inerzia e la tolleranza dei propri assetti gestionali in un meccanismo agevolativo stabile" che ha favorito la capacità operativa di persone appartenenti o contigue a sodalizi mafiosi e ne ha favorito l'attività di traffico internazionale di stupefacenti. E' quanto scrive il Tribunale del capoluogo etneo nel decreto con cui ha disposto l'amministrazione giudiziaria per la 'Europa servizi terminalistici (Est) srl' società con sede legale a Palermo operante nel settore della gestione, deposito, spedizione e movimentazione di container e merci nei porti di Catania, Palermo, Augusta, Trapani e Termini Imerese. Il provvedimento emesso su richiesta della Procura etnea è stato eseguito dalla Guardia di finanza.