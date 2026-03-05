Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Agevolava traffico internazionale droga, commissariata società portuale

AA

CATANIA, 05 MAR - Non sarebbe rimasta "estranea al contesto criminale" ma si è "inserita anche attraverso l'inerzia e la tolleranza dei propri assetti gestionali in un meccanismo agevolativo stabile" che ha favorito la capacità operativa di persone appartenenti o contigue a sodalizi mafiosi e ne ha favorito l'attività di traffico internazionale di stupefacenti. E' quanto scrive il Tribunale del capoluogo etneo nel decreto con cui ha disposto l'amministrazione giudiziaria per la 'Europa servizi terminalistici (Est) srl' società con sede legale a Palermo operante nel settore della gestione, deposito, spedizione e movimentazione di container e merci nei porti di Catania, Palermo, Augusta, Trapani e Termini Imerese. Il provvedimento emesso su richiesta della Procura etnea è stato eseguito dalla Guardia di finanza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CATANIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario