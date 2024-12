Agenzie Usa, nessun rischio per la sicurezza dai droni

Da ingombrante dispositivo militare a piccolo aggeggio che sta nel palmo di una mano. Ne ha fatta di strada il drone, l'aero senza pilota che ha cominciato a vedere gli albori già durante la Prima Guerra Mondiale. L'evoluzione del drone è esplorata all'interno della mostra 'Drones, is the Sly the limit?' all'interno de 'The Intrepid Sea, Air, and Space Museum' di New York fino al prossimo 3 dicembre. Si tratta della prima mostra su larga scala che ne analizza lo sviluppo, partendo appunto dall'utilizzo militare fino alla frontiera futura che è quella del trasporto di passeggeri. ANSA +++EDITORIAL USE ONLY - NO SALES+++