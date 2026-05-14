Agenzia marittima Gb, sequestrata nave al largo degli Emirati Arabi Uniti

(ANSA-AFP) - DUBAI, 14 MAG - Una nave al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, nei pressi dello Stretto di Hormuz, è stata abbordata da persone non identificate e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane, ha riferito il Centro per le opertazioni commerciali marittime del Regno Unito. L'imbarcazione è stata "abbordata da personale non autorizzato mentre era all'ancora" a 38 miglia nautiche a nord-est di Fujairah e "si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane", secondo quanto riferito. (ANSA-AFP).