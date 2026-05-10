Agenzia marittima Gb, 'nave colpita da un proiettile al largo di Doha'

DUBAI, 10 MAG - Un proiettile "non identificato" ha colpito una nave al largo delle coste del Qatar nelle prime ore di domenica mattina: lo ha riferito l'agenzia marittima britannica Ukmto, dopo che i pasdaran iraniani avevano minacciato il giorno precedente di prendere di mira navi "nemiche" nella regione. Secondo l'agenzia, una nave portarinfuse ha segnalato di essere stata colpita a 23 miglia nautiche a nord-est di Doha. "Si è sviluppato un piccolo incendio, ma è stato spento. Non ci sono vittime. Non è stato segnalato alcun impatto sull'ambiente", ha precisato la stessa fonte.