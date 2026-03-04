Agenzia Gb, colpita una nave portacontainer nello Stretto Hormuz

MUSCAT, 04 MAR - Una nave portacontainer è stata colpita al largo delle coste dell'Oman mentre transitava nello Stretto di Hormuz, ha riferito un'agenzia britannica per la sicurezza marittima. La nave si trovava a due miglia nautiche a nord dell'Oman, "in transito verso est nello Stretto di Hormuz", quando è stata "colpita da un proiettile sconosciuto appena sopra la linea di galleggiamento, causando un incendio nella sala macchine", secondo l'Ukmto. Si è trattato del quarto attacco segnalato in acque regionali nell'arco di 24 ore, dopo che i proiettili hanno colpito altre tre navi al largo delle coste degli Emirati e dell'Oman o nelle vicinanze.