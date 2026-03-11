Agenzia Gb, 'almeno tre le navi colpite oggi nello Stretto di Hormuz'

TEHERAN, 11 MAR - Almeno tre navi sono state colpite oggi nei pressi dello Stretto di Hormuz, diventato il principale punto strategico della guerra in Medio Oriente. Una nave portacontainer, una nave cargo e una nave portarinfuse sono state colpite in successione da "proiettili sconosciuti", secondo l'agenzia marittima britannica Ukmto, che ha dichiarato di aver registrato 14 incidenti che hanno preso di mira navi dall'inizio della guerra in Medio Oriente, il 28 febbraio.