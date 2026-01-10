Agenti Usa della Dea partecipano a ricognizione aerea in Bolivia sui campi di coca

(ANSA-AFP) - ROMA, 10 GEN - Funzionari statunitensi della DEA hanno partecipato a una ricognizione aerea su una regione di coltivazione di coca in Bolivia, per sostenere la lotta del Paese contro il narcotraffico. Lo ha dichiarato il governo, secondo quanto riportato da Afp. La Drug Enforcement Administration statunitense è stata espulsa dalla Bolivia nel 2008 dall'allora presidente, il politico di sinistra Evo Morales, ma dal 2025 la nuova amministrazione si è avvicinata a Washington, cercando una cooperazione economica e di sicurezza. Funzionari statunitensi e agenti della DEA hanno sorvolato il Chapare, la principale area di produzione di cocaina della Bolivia, ha dichiarato all'Afp il viceministro della Difesa Sociale Ernesto Justiniano. La regione produce coca, una coltura legale ma strettamente regolamentata, in quanto costituisce anche l'ingrediente principale per la cocaina. Il volo di ricognizione mirava a identificare piste di atterraggio clandestine e laboratori di droga, ha affermato Justiniano aggiungendo che la missione potrebbe aprire la strada a un accordo di cooperazione. "Ne abbiamo urgente bisogno, le nostre risorse sono scarse", ha detto. (ANSA-AFP).