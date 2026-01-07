Giornale di Brescia
Italia e Estero

Agenti dell'Ice uccidono una donna a Minneapolis

AA

NEW YORK, 07 GEN - Forze federali hanno aperto il fuoco e ucciso una donna a Minneapolis nell'ambito di una massiccia azione anti-migranti. La vittima aveva tentato di speronare con la sua auto agenti dell'Ice impegnati nella zona di Powerhorn, un quartiere residenziale della città del Minnesota. La sparatoria ha attirato una vasta folla di manifestanti. Giornalisti presenti sul posto hanno visto un'area transennata con un gran numero di agenti dell'Ice all'incrocio tra 34esima e Portland Avenue.

Argomenti
NEW YORK

