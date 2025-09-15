Agente spara e uccide un pitbull durante un controllo anti-droga

ANCONA, 15 SET - Durante un controllo di polizia in un parco nei pressi di via Osimo, ad Ancona, un agente di polizia ha sparato a un cane, uccidendolo. A raccontarlo, attraverso un post sui social con foto e video, divenuto virale, è stata la proprietaria del cane. Secondo la Questura, gli agenti di polizia sarebbero arrivati nel parco per un controllo legato allo spaccio di droga. Presente una coppia con un un cane, un pitbull nero di nome 'Narcos', che, accortosi della presenza degli agenti, avrebbe iniziato a correre verso due poliziotti. Un terzo agente avrebbe urlato per distrarre l'animale che però si sarebbe diretto verso di lui, ringhiando: il poliziotto avrebbe tentato di ripararsi dietro una panchina ma il cane sarebbe riuscito ad avvicinarsi digrignando i denti. Quando il pitbull stava per aggredirlo, per difendere la propria incolumità e dei presenti, spiega la Questura, il poliziotto si è visto costretto ad estrarre la pistola di ordinanza e ad esplodere un colpo verso l'animale. La morte del cane è stata poi certificata da un veterinario dell'Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ancona: il personale veterinario ha constatato che il cane non aveva il prescritto microchip. "Ero con il mio ragazzo e Narcos, seduti su una panchina e Narcos legato ad essa. - è la versione della ragazza - I poliziotti sono venuti a sorpresa correndo verso di noi e il mio cane, non so se per lo spavento oppure per proteggermi, ha iniziato ad abbaiare e tirare e la catena-guinzaglio che si è spezzata. Narcos è andato verso un collega del poliziotto che ha sparato e noi gli abbiamo urlato chiamandolo ed è subito venuto verso di noi". "Sono usciti due poliziotti correndo verso di noi e Narcos ha iniziato a correre. - ha raccontato - Io sono corsa dietro di lui e l'ho preso dal collare. Il poliziotto, nonostante lo avessi preso continuava ad urlarmi 'Prendi il cane, prendi il cane' puntando la pistola verso Narcos e gli ha sparato lo stesso due colpi". La proprietaria del pitbull, informa la Questura, sarà deferita all'Autorità amministrativa per inottemperanza alla disposizione relativa all'installazione del microchip sul cane, per violazione al divieto di ingresso del cane presso il parco pubblico nonché per omessa custodia e malgoverno di animali". Il ragazzo, che avrebbe tentato di disfarsi di tre dosi di hascisc, è stato sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.