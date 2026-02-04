Agente ferito a Torino, sindaco Ascoli propone la benemerenza civica

ASCOLI PICENO, 04 FEB - Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti ha proposto il conferimento della benemerenza civica all'agente di Polizia Lorenzo Virgulti, rimasto ferito negli scontri durante il corteo per Askatasuna, a Torino. La proposta verrà avanzata nel corso del prossimo Consiglio comunale, convocato lunedì 9 febbraio, con l'intenzione di "dare il giusto riconoscimento all'agente ascolano" che, come si legge nel testo, "si è lanciato generosamente e con estremo coraggio a difesa di un suo collega, vittima di un bestiale e criminoso pestaggio che poteva avere esiti letali". Il primo cittadino, nelle motivazioni della proposta, ha sottolineato "l'encomiabile ed eroico intervento" di Lorenzo Virgulti e il fatto che il suo "straordinario comportamento rappresenta un esempio di altissimo valore umano e professionale e si pone come motivo di profondo orgoglio per la città di Ascoli Piceno e per la sua comunità".