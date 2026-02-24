Agente conferma ai pm, 'Cinturrino chiedeva soldi e droga'

MILANO, 24 FEB - "Voleva che tirassero fuori droga e soldi, spacciatori e tossici". Così uno degli agenti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso nel caso della morte di Abderrahim Mansouri ha confermato a verbale, interrogato il 19 febbraio, le "richieste di soldi e droga" da parte dell'assistente capo Carmelo Cinturrino in carcere da ieri per omicidio volontario. L'agente l'ha descritto come violento e "poco raccomandabile": pestava pure con "accanimento" con un martello un disabile che frequentava il bosco di Rogoredo, oltre a taglieggiarlo per denaro e droga. E sul rapporto con Mansouri detto Zack: "So che lui lo voleva prendere".