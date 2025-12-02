Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Agente aggredito con calci e pugni da un detenuto a Sassari

AA

SASSARI, 02 DIC - Ancora un'aggressione contro un agente penitenziario nel carcere di Bancali, a Sassari. Un poliziotto è stato colpito con calci e pugni da un detenuto che voleva impossessarsi delle chiavi delle celle. Il recluso ha anche impugnato un estintore e ha cercato di colpire il poliziotto mentre era a terra, ma è stato fermato da altri agenti accorsi in aiuto del collega. L'agente ferito è stato trasportato con un'ambulanza del 118 al Pronto soccorso del Santissima Annunziata. A denunciare l'ennesimo episodio di violenza contro gli agenti penitenziari sono il delegato nazionale per la Sardegna del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), e il segretario generale regionale della Fns Cisl, Giovanni Villa. "Il Sappe esprime profonda vicinanza al collega ferito e "fermo apprezzamento per la sua prontezza, professionalità e straordinario senso del dovere e ribadisce la necessità di garantire adeguate tutele e riconoscimenti al personale della polizia penitenziaria, che quotidianamente - e spesso anche fuori servizio - si trova a intervenire in situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica", dichiara Cannas. "All'amministrazione carceraria chiediamo con forza di rivedere le attuali modalità di assegnazione dei detenuti, che da tempo alimentano un sovraffollamento insostenibile nelle carceri sarde, dove ormai pare si ricorra persino alla quarta branda a castello. Decisioni tanto irresponsabili quanto dannose stanno mettendo in seria difficoltà l'intera macchina penitenziaria. È una situazione vergognosa e umiliante, che non può più essere ignorata", conclude Villa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
SASSARI

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario