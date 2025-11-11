Agcom-Iap, nuovo accordo su comunicazione commerciale influencer

ROMA, 11 NOV - L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato un nuovo accordo quadro con l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (Iap) che rafforza e rinnova la collaborazione pluriennale tra le due istituzioni. L'obiettivo è garantire anche online una comunicazione commerciale sempre più trasparente, corretta e a tutela dei consumatori. Tra le novità, il focus sulle comunicazioni commerciali degli influencer, in linea con il recente Codice di Condotta approvato dall'Autorità e con il Regolamento Digital Chart dello Iap. Dal 2018 - ricorda l'Agcom in una nota - l'Autorità e l'Istituto collaborano attivamente per promuovere una comunicazione commerciale corretta nei confronti dell'utenza, valorizzando le rispettive competenze: Agcom nella regolamentazione e vigilanza, Iap nell'autodisciplina compreso il costante aggiornamento del proprio Codice. Questa sinergia, ora rafforzata, rappresenta un modello di co-regolamentazione riconosciuto anche a livello europeo. Rispetto agli accordi precedenti, il nuovo testo introduce elementi di forte innovazione, rispondendo alle sfide poste dall'evoluzione tecnologica e dalle nuove forme di pubblicità digitale. In particolare, l'accordo dedica un'attenzione specifica a rendere riconoscibili le comunicazioni commerciali diffuse dagli influencer, in linea con il recente Codice di Condotta approvato dall'Autorità e con il Regolamento Digital Chart dello Iap. Nell'ambito dell'accordo è prevista anche l'adozione di Linee Guida con esempi pratici, checklist e glossario tecnico, per garantire trasparenza e correttezza nelle partnership digitali, nell'uso di hashtag come #adv, e nella gestione di affiliate link, codici sconto e live shopping. Agcom e Iap, inoltre - conclude la nota - svilupperanno progetti congiunti per contrastare fenomeni di pubblicità non riconoscibile e manipolazione delle metriche, soprattutto sui social media. L'accordo prevede la definizione di procedure condivise per la ricezione, classificazione e gestione delle segnalazioni, nonché forme di coordinamento con le reti europee per affrontare i casi più complessi e quelli che superano i confini nazionali.