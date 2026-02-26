Giornale di Brescia
Afp, 'una forte esplosione ha scosso Kabul'

KABUL, 27 FEB - Una forte esplosione ha scosso oggi Kabul. Lo hanno riferito i giornalisti dell'Afp presenti nella capitale afghana, poche ore dopo che il governo talebano aveva annunciato di aver lanciato un'offensiva di confine contro il Pakistan. L'esplosione è stata udita dopo che è stato sentito almeno un aereo volare sopra la città ed è stata seguita da successive raffiche di colpi d'arma da fuoco, ha riferito la squadra della France Presse.

KABUL

