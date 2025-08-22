Afp, Parigi ha convocato l'amb. italiana dopo parole di Salvini

PARIGI, 22 AGO - La Francia ha convocato l'ambasciatrice italiana a Parigi, Emanuela D'Alessandro, "a seguito dei commenti inaccettabili" di Matteo Salvini contro Emmanuel Macron per il suo sostegno all'invio di truppe in Ucraina. Lo scrive l'Afp citando una fonte diplomatica. "All'ambasciatrice", che secondo Afp è stata convocata giovedì, "è stato ricordato che questi commenti sono contrari al clima di fiducia e alle relazioni storiche tra i due Paesi, nonché ai recenti sviluppi bilaterali che hanno evidenziato forti convergenze tra i due Paesi, in particolare per quanto riguarda il loro incrollabile sostegno all'Ucraina", ha dichiarato la fonte.