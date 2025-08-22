Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Afp, Parigi ha convocato l'amb. italiana dopo parole di Salvini

Il ministro delle Infrastutture e Mobilta Sostenibile Matteo Salvini nella sala stampa di Palazzo Chigi durante conferenza stampa al termine della Riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), Roma, 6 Agosto 2025. ANSA/GIUSEPPE LAMI
Il ministro delle Infrastutture e Mobilta Sostenibile Matteo Salvini nella sala stampa di Palazzo Chigi durante conferenza stampa al termine della Riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), Roma, 6 Agosto 2025. ANSA/GIUSEPPE LAMI
AA

PARIGI, 22 AGO - La Francia ha convocato l'ambasciatrice italiana a Parigi, Emanuela D'Alessandro, "a seguito dei commenti inaccettabili" di Matteo Salvini contro Emmanuel Macron per il suo sostegno all'invio di truppe in Ucraina. Lo scrive l'Afp citando una fonte diplomatica. "All'ambasciatrice", che secondo Afp è stata convocata giovedì, "è stato ricordato che questi commenti sono contrari al clima di fiducia e alle relazioni storiche tra i due Paesi, nonché ai recenti sviluppi bilaterali che hanno evidenziato forti convergenze tra i due Paesi, in particolare per quanto riguarda il loro incrollabile sostegno all'Ucraina", ha dichiarato la fonte.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PARIGI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario