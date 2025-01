A.Fontana, terzo mandato? Finisco il secondo e poi decido

MILANO, 20 GEN - "Lasciatemi finire questo mandato e alla fine potrò decidere". Così il governatore lombardo Attilio Fontana, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se pensa a ricandidarsi per un eventuale terzo mandato, a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Statale di Milano. "Io sono assolutamente convinto che" quella del terzo mandato sia "l'idea giusta". ha detto il governatore, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se sia rimasto stupito dalla presa di posizione del sindaco Giuseppe Sala, favorevole al terzo mandato. "Tutte le persone che cercano di applicare il buon senso e che cercano di vedere anche le scelte che possono essere più logiche per il proprio Paese - ha aggiunto a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Statale -, non possono che essere d'accordo".