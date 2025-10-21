A.Fontana,sereni al Federale.Nessuna resa dei conti con Vannacci

MILANO, 21 OTT - Al consiglio federale della Lega di oggi ci si approccia "con la solita serenità con la quale ci incontriamo per discutere, per guardare a quello che è avvenuto e al futuro tranquilli". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Milano. Quella di oggi sarà una resa dei conti con Vannacci? "Ma che resa dei conti..." ha risposto Fontana. Il generale non sarà in presenza in via Bellerio perché impegnato a Strasburgo: "Avrà avuto evidentemente degli impegni. Purtroppo anche Zaia ha un impegno che gli impedisce di esserci" ha concluso Fontana.