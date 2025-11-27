Giornale di Brescia
A.Fontana, Lombardia alla Lega a maggior ragione dopo Veneto

MILANO, 27 NOV - "Dopo questo risultato in Veneto ancora di più". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva dell'eventualità che la Lombardia resti alla Lega. "Ma siamo ancora lontani dal voto, deve passare ancora tanta acqua sotto i ponti e ne parleremo al momento opportuno. Le urne hanno detto che la Lega è forte, che la Lega territoriale è fortissima, e che quindi bisogna seguire quello che ci dicono gli elettori" aggiunge Fontana.

