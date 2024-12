A.Fontana, domani incontrerò i genitori di Ramy

MILANO, 04 DIC - I genitori di Ramy "verranno a trovarmi domani e con loro avrò un lungo dialogo. Sono una famiglia integrata che ha dichiarato ripetutamente che non vogliono che nascano conseguenze di illegalità. Un atteggiamento di grandissimo rispetto, si tratta di persone che amano la democrazia, rispettano le regole e sono perfettamente integrate, li ringrazierò". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo a Rtl 102.5. Al Corvetto di Milano "io credo che non si sia ancora arrivati alle banlieue di Francia - ha aggiunto - ma dobbiamo evitare che ciò si verifichi, e renderci conto che questi sono messaggi chiari e precisi: esistono quartieri dove una certa fascia sociale non è integrata e non vuole accettare regole di una società civile e democratica". Secondo il governatore lombardo "non si deve negare la verità", sennò "rischiamo di sottovalutare un fenomeno che in Francia è deflagrato".