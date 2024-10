A.Fontana, autosospensione Pazzali soluzione rispettosa di tutti

MILANO, 29 OTT - "Ne ho parlato anche con il sindaco Sala: siamo tutti convinti che sia una soluzione rispettosa di tutte le parti". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento al Fatebenefratelli di Milano commentando l'autosospensione del presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali, coinvolto nell'ultima inchiesta sui dossieraggi. "Credo che adesso dovremmo aspettare le evoluzioni. È chiaro che è tutto nelle mani della magistratura. Cercheremo di capire bene la situazione. Poi - ha aggiunto - adesso è stato fatto anche ricorso sulla misura cautelare quindi vediamo le decisioni, ma è chiaro che è tutto in evoluzione". E comunque "all'interno delle Fondazioni c'è l'assoluta autonomia e nessuno può intervenire per condizionare in nessun modo le scelte che vengono prese. Questo magari bisognerebbe spiegarlo a qualche rappresentante politico che dice delle cose inappropriate" ha concluso.